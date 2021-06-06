Dünya Ralli Şampiyonası'nda beşinci yarışın kazananı Sebastien Ogier oldu

Motor sporları dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun beşinci yarışının heyecanı Sardunya'da yaşandı. 20 etap üzerinden koşulan ralliye Red Bull sporcuları imzalarını attı. Ralliyi toplamda 3 saat 19 dakika 26 saniyede tamamlayan Sebastien Ogier yarışın kazananı oldu. Ogier bu zaferiyle 2021 sezonunda üçüncü zaferini elde etti. Ogier'i diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Sardunya Rallisi'nde podyumun üst basamağına çıkan Ogier, bu sezonki üçüncü zaferiyle pilotlar sıralamasında 106 puana ulaşırken Ogier'i 95 puanla Elfyn Evans takip ediyor. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin altıncı yarışı 24-27 Haziran tarihleri arasında Kenya'da gerçekleştirilecek.