Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) dördüncü yarış Portekiz'de koşulacak

Motor sporları dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2021 takviminin dördüncü yarışı Portekiz'de koşuluyor. 20-23 Mayıs tarihleri arasındaki ralli, 20 etap üzerinden gerçekleştiriliyor. 1514.07 kilometrelik heyecan boyunca pilotlar ikonik Pedra Sentada sıçrayışından da geçecek. Teknik açıdan zorlayıcı parkurda pilotları çakıl yollar da zorlayacak. Sezonun 4. yarışı Portekiz Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla Red Bull'un web adresinden takip edilebilecek.

İlk üç sıra Red Bull sporcularının

Sezonun dördüncü rallisi öncesinde gözler yine Sebastien Ogier'nin üzerinde olacak. 2021'e Monte Carlo'daki birincilikle başlayan sporcu, 61 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başarılı pilotu diğer Red Bull sporcuları Thierry Neuville ve Elfyn Evans takip ediyor.