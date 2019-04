Bahçeşehir Kolejinin; Nakkaştepe 50'inci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı COSMOS, Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi takımı Magnetech, İzmir 50'inci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi takımı 4th Dimension, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi takımı INTEGRA ve Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımı Androit Androids, Houston'da düzenlenecek FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bahçeşehir Koleji robotik takımları her yıl katılmaya hak kazandıkları FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'ndan ödüllerle dönerken, bu yıl “Uzay” temasıyla düzenlenen 2019 FIRST Şampiyonası, dünyanın dört bir yanından STEM öğrencilerini bir araya getiriyor. Bu yıl 70 ülkeden yaklaşık 30.000 öğrencinin yarışacağı FIRST Dünya Robotik Şampiyonası'nda 14-18 yaş grubu arasındaki öğrencilere mühendislik tecrübesi edindirmeyi, takım olarak çalışma alışkanlığı kazandırmayı ve STEM disiplinlerinden yararlanarak kısıtlı kaynaklarla bir sorunun üstesinden gelme becerisi kazandırmayı hedefliyor.