İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Sağlık Örgütü: 'Karantina korona virüs salgınını durdurmak için yeterli değil'

Dünya Sağlık Örgütü: 'Karantina korona virüs salgınını durdurmak için yeterli değil'
Dünya Sağlık Örgütü: 'Karantina korona virüs salgınını durdurmak için yeterli değil'

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, korona virüs salgınının durdurulması için karantinanın yetersiz olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, dünya genelinde 315 bin 76 vaka sayısına ulaşan korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryan, mevcut karantina önlemlerinin salgını tamamen durdurmak için yeterli olmayacağını söyledi. "Gerçekten odaklanmamız gereken şey virüsü taşıyan hastaları bulmak ve onları karantinaya almak, hastaların bağlantılarını bulmak ve onları da izole etmek" diyen Ryan, "Şuanda karantinalarla ilgili tehlike şu; etkili halk sağlığı önlemlerini uygulamaya koymazsak bu hareket kısıtlamaları ve karantinalar kaldırıldığında hastalık geriye sıçrayacaktır" dedi.

Dünya genelinde şu ana kadar korona virüs nedeniyle 13 bin 581 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 890 kişi ise tedavi edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.