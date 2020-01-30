İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de ortaya çıkan korona virüsünün dünya ülkelerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Cenova'da düzenlenen basın toplantısında korona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenova'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, “Asıl neden Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu” ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekti. Ghebreyesus asıl endişeyi ise korona virüsünün bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ülkelere ulaşmasının oluşturduğu belirtti.

Çin'deki korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 170'e çıktığı bildirilirken WHO, Çin dışındaki 18 ülkede toplam 98 vakaya rastlandığını ancak ölüm yaşanmadığını duyurdu.

Dr. Ghebreyesus, Cenova'da gerçekleştirilen basın toplantısında korona virüsü için, “Benzeri görülmemiş bir nedene bağlı benzeri görülmemiş bir salgın” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.