Dünya Sağlık Örgütü'nden Ukrayna'ya “patojenleri yok edin” uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle, Ukrayna'yı halk sağlığı laboratuvarlarında bulunan patojenleri imha etmesi konusunda uyardı. Ukrayna'da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna'daki Sağlık Bakanlığı'na ve diğer sorumlu kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna'da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.

Ukrayna'da Covid-19'da dahil olmak üzere hem hayvanları hem de insanları etkileyen tehlikeli hastalıkları araştıran ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ tarafından desteklenen laboratuvarlar bulunuyor.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarının bulunduğunu iddia etmişti. Söz konusu iddialar ABD ve Ukrayna tarafından yalanlanırken, ABD hükümeti Rusya'nın kendi kimyasal veya biyolojik silahlarını kullanmak için bir bahane öne sürdüğünü ifade etmişti.

Aylin Albayrak