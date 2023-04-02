Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem Başkanlığı KKTC'ye geçti

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council-GHTC) Genel Kurulu Hırvatistan Başkanlığı'nda yapıldı. Türkiye'nin kurucu başkanlığında Monako'da kurulan ve ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Birleşik Krallık, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Nijerya, Panama, Polonya, Senegal, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'ın katılımı ile bugün 56 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Dönem başkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçti. Konseyin yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu üstlenirken örgütün başkanlığına da Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan seçildi. Çin, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Almanya, Hindistan, Kırgızistan, Moldova ve Fas başkan yardımcısı ülke oldu.

"GHTC her türlü ayrımcılığa karşı"

Hırvatistan'da sağlık turizminin geliştirilmesinden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcılığı görevi de yapmış olan, Konseyin 6. dönem başkanı Dr. Miljenko Bura'nın açılış konuşmasını yaptığı genel kurul toplantısını GHTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak yönetti. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nde siyasi değerlendirme ve herhangi bir konuda ayrımcılık yapılamayacağına vurgu yapan Çakmak, gerekli koşulları yerine getiren ülkelerin kendi bayrakları ve dilleriyle örgüte üye olabileceğini ve seçimlere de katılabileceğine işaret etti. Çakmak konuşmasında ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkanlığa aday olabilmek için gereken bütün koşulları yerine getirdiğini ve dönem başkanlığına aday olmasında herhangi bir sorun bulunmadığını da duyurdu.

Akreditasyon, dijitalleşme konuları tartışıldı

Faaliyet raporunun dönem başkanı Hırvatistan tarafından sunulduğu genel kurul toplantısında GHTC'nin uluslararası ağının genişletilmesi, yeni üye ülke kayıtları, akreditasyon, eğitim programları, dijitalleşme, sağlık turizmi alanında yaşanan gelişmeler gibi konular ele alındı. Savaşan, genel kurulun bilgisine KKTC'nin dönem başkanlığında hayata geçirmeyi planladıkları projeleri sundu.

"Hedefimiz üye ülkeler arası işbirliğini artırmak"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun da katılarak konuşma yaptığı genel kurul toplantısında, Ataoğlu ülke temsilcilerini sağlık turizminin gelişmesine koydukları değerli katkılardan ötürü kutladı. Bakan Ataoğlu, Çakmak'a KKTC'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nde ilk günden bu yana temsil edilmesine verdiği belirleyici destekten ötürü teşekkür etti. Ataoğlu KKTC'nin dönem başkanlığında öncelikli olarak küresel boyutta sağlık turizminin gelişmesine ve gerek üye ülkelerin birbirleri arasında gerekse de üye ülkeler ile Kuzey Kıbrıs arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik çabaların destekçisi olacaklarını belirtti.

Global Healthcare Travel Form KKTC'de yapılacak

Konseyin 2023-24 döneminde yapacağı çalışmalara gereken desteği vereceklerinin altını çizen Bakan Ataoğlu, 2024 yılında Sağlık Turizmi Forumu'nun (Global Healthcare Travel Forum) KKTC'de uluslararası katılımla gerçekleşmesine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, GHTC'nin kurumsallaşmasına ve uluslararası görünürlüğünün artmasına da katkı sağlayacaklarını söyledi.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne KKTC'yi temsilen 7'ci dönem başkanı seçilen Dr. Ahmet Savaşan, örgütün 2018 yılından bu yana Başkan Yardımcılığını yürütüyordu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.