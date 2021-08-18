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Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler

Milli Takım Antrenörü Çelebi Bayır’ın öğrencileri, Dünya Şampiyonu olmak için mindere çıkıyor.

Sungurlu'nun minderde parlayan yıldızları Mert İlbars, Samet Yaldıran ve Tansel Can Örtücü, 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında Rusya Ufa'da yapılacak olan Gençler Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Dünya Şampiyonası için Rusya'ya gideceklerini söyleyen başarılı Milli Takım Güreş Antrenörü Çelebi Bayır, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, inşallah ülkemize madalyalarla döneceklerini ifade etti.
60 kilogramda Mert İlbars, 82 kilogramda Samet Yaldıran ve 87 kiloda Tansel Can Örtücü'nün şampiyon olmak için mindere çıkacağını söyleyen Antrenör Çelebi Bayır, Sporcularım inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve madalyalarla döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Serkan Şansever
 

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