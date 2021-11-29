İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı

Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı
Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda Mamak Belediye Sporcusu Merve Dinçel altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından ilk defa büyükler kategorisinde tüm kadın sporculara açık olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda Mamak Belediye Sporcusu Merve Dinçel 53 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Amatör ve profesyonel olarak ilçe genelinde her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kulübümüz bünyesindeki sporcularımız aldığı bu madalyalarla hem göğsümüzü kabartıyor hem de gençlere örnek oluyorlar. Dünya Şampiyonu sporcumuz Merve Dinçel'i yürekten kutluyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Halil Özbek
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.