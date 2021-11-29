Dünya şampiyonu Mamak'tan çıktı

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından ilk defa büyükler kategorisinde tüm kadın sporculara açık olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda Mamak Belediye Sporcusu Merve Dinçel 53 kiloda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Amatör ve profesyonel olarak ilçe genelinde her yaştan yurttaşı sporla buluşturduklarının belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kulübümüz bünyesindeki sporcularımız aldığı bu madalyalarla hem göğsümüzü kabartıyor hem de gençlere örnek oluyorlar. Dünya Şampiyonu sporcumuz Merve Dinçel'i yürekten kutluyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Halil Özbek

