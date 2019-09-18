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Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül ilk kez Trabzon'da ringe çıkacak!

Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül ilk kez Trabzon'da ringe çıkacak!
Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül ilk kez Trabzon'da ringe çıkacak!

Türkiyenin ve Trabzonun gururu profesyonel de 2 kez Dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül, 19 Ekimde Hayri Gür kapalı spor salonunda Alman Dünya kick boks Şampiyonu rakibiyle yapacağı maç için ringe çıkıyor.

Ayrıca Türk ve uluslararasi yabancı şampiyon sporcularında maç yapacağı büyük gece ulusal TV kanalımız ve Avrupa televizyonundan da 150 ülkede canlı yayınlanacak. Organizyasyon ülkemizin ve Trabzonun tanıtımına da katkı sağlayacak. Bu büyük organizyasyonda Dünya şampiyonu Sabriye Şengül tüm Trabzon halkını ve sevenlerine, 'Türkiye'de ve dünyanın bir çok ülkesinde maçlarını çıktığını, Türkiyeyi dünyada ve ülkemizde Trabzonlu biri olarak başarıyla temsil ettiğini bundan dolayı gurur duyduğunu, İlk kez Trabzonda halkının önünde ringe çıkacağını' söyledi. 'Bu benim için bir ilk olacak' diyen Şengül, beni yakından tanıyan sevenlerimin önünde Trabzon'da maç yapacak olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım' dedi. 

Şengül sözlerine şöyle devam etti:

'Trabzon halkını ve tüm sevenlerimin beni desteklediklerini ve dualarını esirgemediklerini biliyorum.B urdan hepsini çok teşekkür ediyorum. Allahın izniyle bu maçımı da alıp onlara armağan etmek istiyorum.Tüm Trabzon halkını ve sevenlerimi 19 Ekimde Hayri Gür kapalı spor salonuna o gece maçıma bekliyorum. Özellikle bana herzaman destek olan Sayın İç İşleri bakanımız Süleyman Soylu'ya Trabzon Büyük Şehir Belediyesine Spor İl Müdürlüğü'ne ve Ticaret Odası başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi. 

Ayrıca Sabriye Şengül'ün maçına ünlü isimler de katılacağını açıkladı.

ŞEYDA ÖKSÜZ

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