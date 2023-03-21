Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu başladı

WCI, 'Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu İstanbul'da başladı. ‘Küresel başarı için işbirliği' mottosuyla düzenlenen foruma Afrika'nın 41 ülkesinden ticaret heyetleri ve devlet yetkilileri katıldı. Afrika ülkelerinin ve Türkiye'den temsilcilerin konuşmalarıyla başlayan forumda karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının önemi vurgulandı. Forum ile Afrika ülkelerinden alıcılar, dış ticaret firmaları ve tüccarlar Türkiye'den özellikle KOBİ'lerle işbirliği yapma imkanı buluyor. 21-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek forumda Türk ve Afrikalı iş insanları bir araya geliyor.

"Afrika'ya yardım değil yatırım yapılması gerekiyor"

Forumun açılış konuşmasını yapan WCI Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika'ya yardım değil yatırım yapılması gerektiğinin altını çizdi. Afrika'nın sahip olduğu zenginlikler ve 1,4 milyarlık nüfusuyla önemli potansiyeller barındırdığını vurgulayan Bengisu, "Afrika ile kazan kazan ilkesiyle işbirlikleri yapıyoruz. Afrika ile güçlü ve özgür olarak anlaşmalar yapılmalıdır. Türk iş insanlarının Afrika'yı daha çok ziyaret etmesi gerekiyor, oradaki potansiyel iş fırsatlarını görmesi gerekiyor. Ticaret hacmimiz Afrika ile 40 milyar doları aştı. Bunun yaklaşık 15 milyar dolarını ithalatımız oluşturuyor. Yapılan forum ile işbirliklerini ve ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

2002 yılından sonra Afrika'ya açılım sürecine girildiğini söyleyen Bengisu, "Türkiye ile Afrika arasında 2005 yılında 5.4 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Bugün bu rakam 40 milyar doların üzerine çıkmıştır. Türkiye, Afrika'da 44 farklı ülkede büyükelçilik açmıştır. THY 41 farklı ülkede 63 farklı destinasyona uçuşlar gerçekleştirmektedir. Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha iyi noktaya getirmek için çalışmalar yapıyoruz. 33 binin üzerinde öğrenci Türkiye'de eğitim aldı. Afrika Türkiye arasında gönüllü elçiler oldular, ticaretin gelişmesine katkılar sağlandı" ifadelerini kullandı.

‘'Yeni iş ortaklıkları bu forumda sağlanacak''

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticarette artan bir ivme olduğunu vurgulayan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin ise ‘'41 ülkeden, binin üzerinde iş insanı bu forumda bir araya geliyor. Yeni iş ortaklıkları bu forumda sağlanacak. Afrika küresel ekonomiden hak ettiği payı almak adına önemli yatırımlar yapmıştır. Bu süreçte Türkiye'de ekonomik kalkınmayı sağlamak için çalışmalar yapmıştır. Afrika'da kazan kazan politikasıyla hareket ediyoruz. Türkiye ile Afrika arasında ticaret hacmi 2017 yılından beri rekorlarla ilerledi. 33.1 milyar doları aştı. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki olumlu ivme yatırımlara da yansıyor. Ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

Mali Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Silla Diara Asa, "Ticaret hacmimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mali'de güvenlik krizi var, bu güvenlik krizine karşı Malililer güçlü duruyor. Türkiye ve Mali arasındaki dostluk örnek teşkil ediyor. Son yıllarda güçlenen işbirliğimiz var. Ticari işbirliğimiz Osmanlı dönemine kadar gidiyor. İşbirliğimizi güçlendirmek için önemli anlaşmalar imzalandı. Türk ekonomisinin Mali'deki aktörlerine teşekkür ediyorum Özel sektör temsilcileri ilişkilerimizin güçlenmesi adına önemli çaba sarf ediyor. Karşılıklı yatırımlar ilişkileri geliştiriliyor. Serbest ticaret bölgeleri ile Afrika Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor" dedi.

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