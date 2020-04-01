Dünya teselliyi Türk oyununda buldu

Türk oyun firmaları başarılarıyla dünyada adından söz ettiriyor. Peak ve Gram Games'in milyonlarca dolara satılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Türk oyun sektörü bu defa da Panteon'un başarısını konuşuyor. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle insanlar evlere kapanıp bakım ve tadilat işlerine yönelirken Türk firması Panteon'un “Home Restoration” oyunu 50'den fazla ülkede en çok indirilenler arasına girdi.

Geçtiğimiz hafta uygulama pazarında yerini alan oyun iki günde bir milyondan fazla kişi tarafından indirilirken geliri bir milyon dolara yaklaştı.

Hedef 10 milyon kullanıcı

Teknasyon Yazılım'ın ortaklarından Burak Sağlık, Panteon'u 2,5 yıl önce bünyelerine kattıklarını belirterek “Lokal bir firma olarak sadece Türkiye'de hizmet veriyordu. Satın alarak bünyemize kattık. Panteon ile ODTÜ Teknokent'te oyun geliştiriyoruz. Hyper-casual tarzda oyunlar üretmeye başladık. Her ay onlarca oyun deneyerek başarılı olanların üzerine gidiyoruz. Daha önce Ball Brawl ve Goal Party gibi başarılı oyunlarımız olmuştu. Home Restoration da şu anda 50'nin üzerinde ülkede birinci oldu. Türkiye, İngiltere, Avustralya ve Rusya gibi ülkelerde birinci oldu ve Amerika'da da ikinci sıraya geldi. Panteon tarafında en büyük hedefimiz globalde ilk 10'da oyunlarımızın sürekli olması. En son oyunumuz Home Restoration yaklaşık dört gün evvel yayına girdi ve şimdi bir milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. 155 ülkede de tanıtımlara başladık. Hedefimiz bir ayda 10 milyon kullanıcıya ulaşmak. Geceli gündüzlü çalışıyoruz” dedi.

Her ay 10 yeni oyun geliştirdiklerini dile getiren Sağlık “Bu oyunlar insanların yıllarca uzun süreli oynadığı oyunlar değil. Hızlı tüketilen ömürleri maksimum altı ay olan ürünler. Başlangıçta listelere girdiğiniz zaman günde 100 binlerce dolar ciro yapabiliyorsunuz. Bu hyper-casual tarzdaki oyunlarda esas olan sürekli başarılı oyunlar üretip listelerde kalabilmek gerekiyor. Çünkü pek çok oyun yapıyorsunuz ve bunlardan bir tanesi başarılı oluyor. Geri kalanı çöpe gidiyor. Şu anda Home Restoration oyunuyla 100 binlerce dolar ciro elde ediyoruz” diye konuştu.

“Daha fazla destek şart”

Oyunların aynı zamanda bir ihracat kalemi gibi görülmesi gerektiğini iade eden Sağlık, bu alanda daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi. Oyun ile milyarlarca dolarlık ihracat potansiyeli olduğunu dile getiren Sağlık şunları kaydetti: “Panteon da bu tarz projelerden... Teknasyon olarak şu ana kadar yaklaşık 10 Start-Up'a yatırımı gerçekleştirdik. Türkiye'de çok başarılı girişimciler var. Bunları destekliyor olmaktan memnunuz. Önümüzdeki dönemde de yatırım amacıyla görüştüğümüz pek çok Start-Up var. Özellikle Türkiye'de başarılı olmuş ama globale açılamayı hedefleyen Start-Up'larla ilgileniyoruz. Son yıllarda Ekonomi Bakanlığının ihracat yapan şirketlere yönelik devlet teşvikleri söz konusu. Bu teşviklerin kapsamlarının genişletilmesi ve daha çok girişimciye ulaşmasının ülkemizin geleceği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Dünyada 1,5 milyar kişiye ulaştı

2014 yılında üç kişi ile kurulan Teknasyon bugün 250 çalışanıyla hizmet veriyor. Teknasyon imzasını taşıyan 50'ye yakın uygulama dünyada 1,5 milyar insan tarafından kullanılıyor. Firma aynı zamanda Facebook ve Google'un Türkiye'deki en büyük iş ortaklarından biri.