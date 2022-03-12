“Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var”

Özel Harekat Başkanlığı, Gölbaşı yerleşkesinin kapılarını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açtı. Teşkilata yeni katılan Polis Özel Harekat timleri burada aldıkları eğitimlerle ve gerçek operasyonlarda karşılaşabileceği durumların canlandırıldığı tatbikatlarla göreve hazır hale geliyor. Suç ve suçlularla mücadeledeki en ince ayrıntıların ve en küçük detayların dahi göz ardı edilmediği eğitim ve tatbikatlarla operasyonlarla hazırlanan PÖH timleri bu sayede de maharetlerini hep ilk günkü canlılığıyla koruyor. En modern silah ve mühimmatlarla birlikte son teknoloji ürünleri kullanan PÖH ekipleri tüm bu zorlu süreçleri geride bıraktıktan sonra ise yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilerek operasyonlarda etkin rol oynuyor.

SATEM ile sanal ortamda gerçekçi operasyon eğitimi

Eğitimlerin en önemli bölümlerinden birisi ise kısa adı “SATEM” olan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan çağın ötesindeki bu sistem sayesinde Özel Harekat Polislerine sanal ortamda eğitim verilebiliyor. Eğitimlerde, birçok mekan ve durum simüle edilmiş haliyle bulunurken, farklı senaryolarla da pek çok taktiksel operasyon aslına uygun bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Gerçeğiyle bire bir mekan modellemeleri

Simülatör sisteminde; kamu binaları, uçak, gemi, tren, metro gibi ulaşım araçlarının yanı sıra arazi, köy, kasaba gibi yerleşim yerleri en ince detayına kadar özel tekniklerle fotoğraflanarak modellenebiliyor. Özel Harekat personelinin gerçek hayatta test edilmesi mümkün olmayan operasyonel senaryolara karşı hazır hale gelmesi amacıyla hazırlanan SATEM'de kullanılan silahlar ve diğer ekipmanlar ise aslına uygun şekilde optimize edilmiş durumda.

Personel verilerinin kaydetme imkanı

SATEM ile Özel Harekat Polislerinin bir yandan algılama, karar verme ve uygulama yetileri gelişirken, diğer yandan da operasyonel becerileri gelişiyor. Uygulamada ayrıca eğitim verilen personelin çeşitli istatistiki verileri de kayıt altına alınıyor. Bin 85 metrekarelik eğitim sahasına üzerindeki özel işaretçilerin yanı sıra sırt bilgisayarı ve sanal gerçeklik gözlüğüyle çıkan PÖH ekipleri, 152 adet hareket algılama kamerasının kullanıldığı sistemde tıpkı gerçek ortamdaki gibi operasyon gerçekleştirebiliyor.

“Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var”

Adı güvenlik sebebiyle saklı tutulması gereken Polis Özel Harekat Eğitmeni, SATEM ile ilgili değerlendirmede bulunarak, “Bu eğitim merkezi gerçekte uygulamış olduğumuz operasyonların sanal ortama aktarılmış halidir. Burada eğitimlerimiz süreklilik arz eder. Bir unsurla buradaki eğitimleri gerçekleştirebiliyoruz. Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var. Alan olarak ise en büyüğü burasıdır. Burada yaklaşık 3 yıldır eğitimlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Operasyon Köyü” ile görevlere gerçeğine uygun şekilde hazırlık

Eğitimlerin verildiği bir başka kısım ise “Operasyon Köyü” olarak adlandırılan tatbikat alanı. 50 bin metrekarelik alanda 30 farklı yapının bulunduğu Operasyon Köyü'nde eğitimler 2019 yılından bu yana aralıksız sürdürülürken, karşılaşılabilecek gerçek durumlar da bire bir olarak canlandırılıyor. Operasyon Köyü'ndeki tatbikatların amacı ise ekiplerin “meskun mahal" olarak da bilinen şehir içi yerleşim alanlarındaki görev becerilerini geliştirmek. Rehine kurtarmadan teröristi etkisiz hale getirmeye, dedektör köpekli aramadan drone destekli operasyona kadar birçok tatbikat bu alanda uygulanabiliyor.

“Karşılaşılabilecek olayları bire bir yaşatarak hazır hale getiriyoruz”

Operasyon Köyü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Polis Özel Harekat Eğitmeni, “Görmüş olduğunuz eğitim alanında gerçek operasyonlarda karşılaşılabilecek olayları bire bir yaşatarak hazır hale getiriyoruz. Eğitimler bir yıl, dört mevsim boyunca sürekli devam etmektedir. Personellerimizin eğitimlerini sürekli yapıyoruz. Personelimizi buraya getirmeden önce fiziki ve teknik alanlarda yeterli seviyeye getiriyoruz. Operasyon Köyü'ne geldiğinde ise yapacaklarıyla ilgili çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fiziki ve teknik olarak yetiştirildikten sonra da görev alanlarına gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Ali Nargüner - Yunus Özkan