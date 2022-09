Dünya yıldızı Halsey'in Türkiye'de vereceği konser için geri sayım başladı

3 Eylül Cumartesi akşamı KüçükÇiftlik Park'ta Ashley Nicolette Frangipanei, yani bilinen sahne adıyla Halsey'i ağırlamaya hazırlanıyor. Son albümü ‘If I Can't Have Love, I Want Power'la büyük beğeni toplayan Halsey, hamilelik ve doğum sürecinden sonra çıktığı ilk turnenin İstanbul ayağında KüçükÇiftlik Park'ı dolduran binlerce hayranına enerji, müzik, dans ve eğlence dolu akşam yaşatacak. Gecenin açılışını ise sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ve ‘Paramaniac' adlı EP'si ile dikkatleri üzerine çeken Abby Roberts yapacak. Şarkıları Z kuşağı tarafından yoğun ilgi gören Halsey, teatral sahne performansı ile yazın bitmesiyle beraber yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan İstanbul müzik sahnesine damga vuracak.

Konserin sınırlı sayıdaki bileti, Türkiye'nin teknoloji odaklı; kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial'dan satışya sunuldu. URU ve Concerts East organizasyonuyla düzenlenen ve Halsey'in genç hayranları tarafından heyecanla beklenen konser, sahne şovlarıyla da adından söz ettirmesi bekleniyor.

Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından ise Afrika-Amerika kökenli olan Halsey, farklı kültürlerden izler taşıyan sahnesinde enerjik bir performansa imza atıyor. Pandemiden ve anne olduktan sonra çıkacağı ilk turnesine çok sevdiğini defalarca dile getirdiği Türkiye'yi ekleyen dünyaca ünlü şarkıcı, başta Billboard Hot 100 olmak üzere müzik listelerinden düşmeyen hitleriyle sahnede olacak.