İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünya yıldızı Willy William Türk hayranlarıyla buluştu

Dünya yıldızı Willy William Türk hayranlarıyla buluştu
Dünya yıldızı Willy William Türk hayranlarıyla buluştu

Müzik listelerini altüst eden şarkılara imza atan dünyaca ünlü Jamaika asıllı Fransız şarkıcı ve DJ Willy William, Türkiye’ye geldi. BAU Radyo’nun konuğu olan yıldız sanatçı, Türk hayranlarıyla buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Dünya yıldızı Willy William Türk hayranlarıyla buluştu - Tıkla İzle

Milyonları kendine hayran bırakan şarkıları “Mi Gente” ve “Ego” ile tüm listeleri altüst eden ünlü DJ Willy William, BAU Radyo'da Türk hayranlarıyla bir araya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Future Campus'te bulunan stüdyoya gelen yıldız sanatçı, gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Öğrencilerle birlikte şarkı remixleme deneyimi de gerçekleştiren ünlü DJ, radyo programında mikrofonun başına geçerek, Türkiye'den Türk hayranlarını selamladı.

Kendimi evimde gibi hissettim
Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden ünlü DJ, “ Bu kadar enerjik karşılanacağımı tahmin etmemiştim. Kendimi evimde gibi hissettim. Daha önceden de Türkiye gelmiştim ve çok seviyorum. Daha geniş bir zaman diliminde geldiğimde gezmek ve görmek istediğim yerler var. Türkiye'de daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Türk çayı sevdiğim içecekler arasında ilk beşe girer. Türk yemeklerini çok fazla bilmiyorum ama çay benim tutkum” dedi.

“Beşiktaş'ı destekliyorum”
Daha önce Instagram hesabından 10 numara ve isim baskılı Beşiktaş formasını paylaşan William, “ Beşiktaş'ı biliyorum. Taraftarlarının bana büyük bir sevgisi var. Ben de onları seviyor ve Beşiktaş'ı destekliyorum” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.