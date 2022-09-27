Dünyaca ünlü Cimri oyunu, sesli betimlemeyle Turkcell Vadi'de sahnelenecek

Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen Moliere'in ünlü eseri Cimri, Semaver Kumpanya iş birliğiyle 2 Ekim akşamı Turkcell Vadi'de tiyatroseverlerle buluşacak. Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılabilmelerini destekleyen teknolojiler geliştiren Turkcell, Hayal Ortağım uygulamasıyla kültür sanatta da engelleri aşıyor. Yapılan açıklamaya göre, açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de 2 Ekim'de sahnelenecek Cimri oyunu, görme engelli bireylerin de takip edebilmeleri için Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden anlık sesli betimlemeyle ilk kez sahnelenecek. Bu sayede görme engelli sanatseverler, bu tiyatro oyununu hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan tüm seyircilerle birlikte deneyimleyebilecek.

Kapalı gişe Cimri, açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de

Tiyatrocu Tansu Biçer'in yönetmenliği ve Serkan Keskin'in çok konuşulan Harpagon performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen Cimri, tiyatroseverlerle buluşacak. Sanatseverler, 17. yüzyılda yaşamış Fransız yazar Moliere'in ünlü eseriyle engelleri aşan keyifli bir akşam geçirecek. Ünlü yazar Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisiyle sahnelenen oyunun müzikleri ise Okan Kaya ve Ömer Öztüyen'e ait.

Uluslararası ödüllü açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de engelli bireyler de engelsiz bir kültür sanat keyfini deneyimleyebiliyor. Bu kapsamda mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuz çizginin yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor. Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, kapalı alanlarda yönlendirme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi'de gitmek istediği yerler için adım adım navigasyon desteği alabiliyor. Ayrıca alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

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