Dünyaca ünlü dizi ve filmler Ağustos'ta ekrana gelecek

Dijital televizyon platformu TV+, Ağustos ayında da seyircileri dünyaca ünlü yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği dizi ve filmleri portföyüne eklemeye devam eden platforma Ağustos ayında eklenen filmler arasında Whiplash, The Vice, Kelebekler, Mustang, Foxcatcher Takımı, The Night Clerk, The Sisters Brothers, Sicario, Sicario 2: Soldado, Handmaiden bulunuyor. Platformda bu ay yayına giren diziler arasında ise factual dizi From Scratch ve belgesel dizi Who Is Ghislaine Maxwell izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca platformda bu ay çocuk izleyiciler için video paylaşım platformunda milyonların beğeniyle izlediği Talking Tom and Friends, 4 sezon toplam 104 bölümüyle yayında olacak.

Filmseverlerin merakla beklediği filmleri arşivine eklemeye devam eden platformda bu ay küçük yaşlardan itibaren bateri çalmaya başlayan genç müzisyen Andrew'in hikayesini anlatan Whiplash, ABD'de 2001-2009 yıllarında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dick Cheney'in hayatını ele alan The Vice ve yıllar içerisinde birbirlerinden ayrı düşüp birbirlerini pek tanımayan üç kardeşin, bir sebepten ötürü bir araya gelerek birbirlerini daha iyi tanımaya çalışırken başlarından geçenleri konu edinen Kelebekler yayında olacak. Platformda seyircilerle buluşacak diğer yapımlar arasında ise beş kız kardeşin özgürlükleri için verdikleri mücadeleyi anlatan Mustang, gerçek olaylara dayanan ve eksantrik bir milyoner ile iki şampiyon güreşçi arasındaki trajik ilişkinin hikayesini anlatan Foxcatcher Takımı, üstün zekalı ve otizmli olan bir otel görevlisi Bart'a odaklanan The Night Clerk, 1850'lerin Oregon'unda geçen ve birbirine bağlı iki kardeşin hikayesini anlatan The Sisters Brothers, FBI'nın Meksika Uyuşturucu Savaşı ile ilgili mücadelesini anlatan Sicario ve Sicario 2: Soldado ile Sarah Waters'ın "Fingersmith" romanından beyazperdeye uyarlanmış, bir dolandırıcı tarafından kiralanan bir hizmetçinin hanımefendisine duyduğu gizli aşkı konu edinen Handmaiden filmleri yer alıyor.