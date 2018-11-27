Dünyaca ünlü iş adamı Karpateyn'e ait Ace ve Garcon Marmaris'te

Asmira Petrol yetkilileri yaptıkları açıklamada; 15 araç ile 400 bin litre motorin, helikopter için jet yakıtı ve diğer yüzer oyuncaklar için benzin ikmali gerçekleştirildiğini belirttiler.

Kış aylarında da Türkiye'nin tercih edilmesi memnuniyet veriyor

Acenteliği Monkeyfist Yatçılık'ın yaptığı bu süper ikili teknenin ülkemizi her yıl ziyaret ettiği bunun yanında dünya üzerindeki süper yatların Türkiye'yi kış aylarında bile tercih etmesinin memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Forbes dergisi verilerine göre 2.8 milyar dolarlık servete sahip Ermeni asıllı Karpetyan'in, 1990'da Rusya'ya yerleşip Tashir Holding isimli firmayı kurduğu ve Moskova caddelerini aydınlatan elektrik dağıtım firmasına da sahibi olduğu belirtildi.

Ramazan Terkos

