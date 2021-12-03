İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor

Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor
Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor

Küresel iklim krizi ve kuraklıktan dünyanın en önemli Mavi Yolculuk rotasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi havzasında yer alan çam ağaçları fizyolojik kuraklığın etkisinde kalarak kurumaya başladı.

Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor - Tıkla İzle

Son iki yıldır devam eden kuraklıktan etkilenen Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı yer yer kuramaya başladı.

Temmuz ayında başlayan orman yangınlarından etkilenmeyen, Milas ve Marmaris arasında kalan Gökova Körfezindeki Akbük koyunda zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Yaz aylarında nem oranının yüzde 10'un altına düşmesi, yağış olmaması nedeniyle sudan mahrum kalan kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kuruyan ağaçların yanındaki yeşil kızılçam ağaçlarının etkilenmemesi için kesim çalışması yapacak.

Bekir Tosun
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.