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Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 6 Temmuz'da ziyarete açılacak

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 6 Temmuz'da ziyarete açılacak
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 6 Temmuz'da ziyarete açılacak

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı bulunan Louvre Müzesi, 6 Temmuz'da açılacak.

Dünyanın önde gelen sanat müzelerinden olan ünlü Louvre Müzesi, 6 Temmuz'da kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

73 bin metrekare alan üzerine kurulu müze, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta ziyaretçilere kapılarını kapatmıştı. Louvre Müzesi, 350 binden fazla esere sahip olması nedeniyle dünyanın en büyük sanat müzesi olarak biliniyor ve önemli eserleriyle her yıl 10 milyona yakın ziyaretçi çekiyor.

Louvre Müzesi yakınındaki Tuileries Bahçesi ve Eugene-Delacroix Ulusal Müzesi ise 22 Haziran'da sanatseverleri kabul edecek.

Tansu Sarıtaylı
 

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