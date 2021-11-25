Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdi

İsveç merkezli dünyaca ünlü mobilya ve ev eşyaları üreticisi IKEA, çok amaçlı ürünlerinin tanıtımını yapmak üzere dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Başkent Tokyo'nun en pahalı semtlerinden biri olan Shinjuku'da bulunan 10 metrekarelik bir daireyi kendi ürünleriyle donatan firma, daireyi aylık 99 yen (10 Türk Lirası) fiyatla kiraya vereceğini duyurdu. "Tiny Homes (Küçük Ev)" projesi kapsamında hayata geçirilen kampanyanın, firmanın çok amaçlı ürünlerinin dar alanlarda dahi konforlu bir yaşam sunabildiğine dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.

İçinde yok yok

Yatak odası şeklinde kullanılan bir asma kata sahip dairenin giriş katında mutfak, çamaşır makinesi alanı, banyo ve tuvaletin olduğu firma tarafından paylaşılan görsellere yansırken, kiracı adaylarının 3 Aralık'a kadar başvuru yapabileceği ifade edildi. Evi kiralamaya hak kazanacak şanslı kişi, dairede 2023'e kadar yaşayabilecek.







Burak Ersoy

