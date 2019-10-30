Dünyaca ünlü “Psikoloji” kitabı Türkçeye çevrildi

İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü “Very Short Introductions” dizisinden seçerek hazırladığı “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisini okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Oxford Üniversitesi Bilişsel Terapi Merkezi'nde birlikte çalışan Gillian Butler ve Freda McManus'un yazdığı, çevirmen Özgün Emre Koç'un Türkçeye çevirdiği serinin beşinci kitabı Psikoloji raflardaki yerini aldı. Kitabın Türkçe baskısına özel önsözü ise bağlanma ve ebeveynlik, psikolojik ölçüm ve sosyal psikoloji alanlarındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Nebi Sümer yazdı.

Psikoloji alanındaki temel sorulardan yola çıkan kitapta, psikoloji biliminin nasıl geliştiği ve araştırma alanları ele alınıyor. Algı, öğrenme, düşünme, bellek, dikkat, psikolojik ve sosyal gelişim, motivasyon ve duygular, bireysel farklılıklar, anormallik ve insanların birbirini nasıl etkilediği gibi konuların ana başlık olarak yer aldığı Psikoloji'de, nörobilim, evrimsel psikoloji ve bilişsel psikoloji gibi alanlardaki ilerlemeler dikkate alınarak, beynin nasıl çalıştığına dair güncel gelişmeler de yorumlanıyor.

Yazarlar Gillian Butler ve Freda McManus'un, psikoloji biliminin insan hayatının pek çok alanında nasıl kullanıldığına ve gelecekte nasıl kullanılabileceğine dair değerlendirmelerinin de dikkat çektiği kitapla ilgili Prof. Dr. Nebi Sümer ise şöyle konuştu: “Bir çeşit sosyal sermaye olarak kabul edilen psikoloji okuryazarlığı, özellikle Batı ülkelerinde sadece psikoloji lisans eğitimi okuyanların değil, geniş kitlelerin ihtiyaç duyduğu yeni bir beceri olarak görülmekte ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda bu kısa kitabın ülkemizde psikoloji okuryazarlığının yaygınlaşmasına değerli bir katkıda bulunacağına inanıyorum.”

