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Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi

Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde,‘Deniz Kirpisi’ olarak bilinen zehirli Kızıldeniz orijinli denizkestanesi, koloni olarak görüntülendi. Kalp şeklinde kurdukları koloniyle sualtı kamerasına yansıyan kestanelerin diğer türlere göre farklı bir dikeni olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu deniz kestanelerinin zehirli olduğunu söyleyerek, Özellikle kayalık bölgelerde denize girilirken plaj ayakkabı giyilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi - Tıkla İzle

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte geçtiğimiz gün Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştirdi. Sualtında kalp şeklinde bir denizkestanesi kolonisiyle karşılaşan Gökoğlu, türü yakından incelemeye başladı. Gökoğlu, kestanelerin, ‘Deniz Kirpisi' olarak bilinen Kızıldeniz orijinli olduğunu tespit ederek, dalış anını sualtı kamerasıyla kaydetti.

“Dikenleri girdiği yerden çıkmıyor”

Akdeniz'de yerli denizkestanelerin son zamanlarda oldukça azaldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış esnasında görüntülenen kestanelerin ise ‘Deniz Kirpisi' olarak bilinen Kızıl Deniz orijinli kestaneler olduğunu aktardı. Konyaaltı Sahili'nde bu denizkestanelerinin çoğalmaya başladığını kaydeden Gökoğlu, “Bu türler, işgalci türlerdir. Ayrıca bunların dikenleri, yerli kestanelerimizden çok farklı. Uzun dikenleri var. Vücuda girdikten sonra çıkarken adeta ters testere dişine sahip. Dolayısıyla girdiği yerden geri çıkmıyor. İleri doğru itmeniz lazım ya da parçalayarak çıkması gerekiyor. Kıyıda 2-3 metre derinliğe kadar var. Özellikle denizin sakin olduğu kıyılarda 1-2 metreye kadar yükseliyor” dedi.

“Plaj ayakkabısını giysinler”

Gökoğlu, türün acı veren bir zehre sahip olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle kayalık bölgelerde denize girilirken plaj ayakkabılarını giysinler. Öldürücü bir zehri yok ama acı veren bir zehri var. Zaten kayıtlarda zehirli denizkestanesi diye geçer. Vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım” uyarısında bulundu.
Bahse konu denizkestanelerinin bazen koloni halinde yaşadığını da sözlerine ekleyen Gökoğlu, sualtında çektikleri görüntülerde bir koloninin kalp şeklinde olmasına oldukça şaşırdıklarını dile getirdi.

Suat Metin - Ahmet Serdar Eser
 

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