Dünyaca ünlü sahilde in cin top oynuyor

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele kapsamında hafta sonları, sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasının ardından turizm kenti Antalya'da adeta sessizlik hakim oldu. Kent sakinlerinin hafta sonunu evde geçirmeyi tercih ettiği gözlenirken, şehrin en işlek caddelerinden 100. Yıl Bulvarı'nda dahi araç ve yaya trafiğinde boşluklar gözlendi.

Sahiller bomboş

Genelgenin ardından Konyaaltı Sahili giriş çıkış noktaları polis tarafından kapatıldı. Hafta sonları yerli ve yabancı binlerce kişinin uğrak noktası olan sahil ise yasağın ardından bomboş kaldı. Sahil bandında devriye gezen ekipler, yürüyüşe çıkan vatandaşları uyardı. Kentte falezler üzerindeki parklar ve Lara Sahilinde de yasak uygulandı.

Suat Metin - Burak Yalman