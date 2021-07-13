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Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde bir magandanın eline aldığı tabancanın ateş alması sonucu etraftakilere korku dolu anlar yaşadı.

Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu - Tıkla İzle

 O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet etti.

Olay, sabah 08.00 sıralarından Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik bir grup sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı. Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken, diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı. Bu sırada ise tabanca birden ateş aldı. Şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ‘sahilde magandalar' sözüyle şahıslara tepki gösterdi. Tabancanın kuru sıkı olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin ihbar ettiği şahıslar, polis gelmeden bölgeden uzaklaştı.

Suat Metin
 

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