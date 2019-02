Dünyaca ünlü uzmanlar Türkiye'de çocuk ve ebeveynlere eğitim verecek

Eğitim ve teknolojinin paydaşlarını buluşturacak olan ‘Eğitim Teknolojileri Zirvesi' ve ebeveynler için paneller, çocuklar için gün boyu farklı atölyelerin yapılacağı ‘Ebeveyn Çocuk Zirvesi' etkinlikleri tanıtıldı.

'Eğitim Teknolojileri Zirvesi' 6'ncı kez katılımcılarıyla buluşacağı zirveye Dr. Who of AI (yapay zeka) in Education olarak bilinen yapay zeka alanında dünyaca ünlü akademisyen Prof. Rose Luckin ve okul tasarımı, etkili öğretim ve öğrenme, çocukların bilişsel gelişim süreçleri başta olmak üzere birçok alanda çalışması bulunan Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Harry Daniels gibi birçok deneyimli isim yer alacak. ‘Ebeveyn Çocuk Zirvesi'nde 3- 13 yaş arasındaki çocuklar için üretici drama, permakültür, artırılmış gerçeklik, lego, İngilizce konuşma, inovasyon, mindfulness (bilinçli farkındalık), vermikültür, ahşap oyuncak yapımı, sanat, robotik, maker, oyun ile kodlama, steam, flip flop, 3D kalem, masal, güvenli internet, çivi futbol sahası, ahşap tasarım ve şekillendirme, okuma ve yazma gibi birbirinden farklı ve faydalı atölyeler düzenlenecek.

"Öğretmenleri yeni ve iyi örneklerle buluşturuyoruz"

Düzenlenen tanıtımda açıklamalarda açıklamalarda bulunan Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, bu sene Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nin 6'ncısını 2 Mart günü düzenleyeceklerini belirterek, "2014 yılından beri alanının ilk ve öncü etkinliğini düzenliyoruz. Bizim buradaki amacımız katılımcılarla son teknolojiyi buluşturmak ve aynı zamanda bu teknolojiyi deneyimlemelerini sağlamak. Buna çok önem veriyoruz. Katılımcıların iyi örneklerle buluşması ve özellikle öğretmenlerin kendi sınıfında bunları etkili kullanması çok kıymetli. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da söylediği gibi; bir okulun kalitesi ve niteliği, öğretmeni kadardır. Biz de bu yüzden öğretmen eğitimine çok değer veriyoruz" dedi.

"Etkinlikte eğitim ve teknolojiyle ilgili aklınıza gelebilecek her konu var"

Bu sene zirvenin ana konseptinin biraz daha yapay zeka odaklı olduğunu vurgulayan Işıl Boy Ergül, "Etkinlikte aslında eğitim ve teknolojiyle ilgili aklınıza gelebilecek her konu var. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ile aynı zamanda kurumsal dünya içinde online öğrenme ve blockchain gibi birbirinden farklı atölyelerimiz mevcut" diye konuştu.

Bu sene Milli Eğitim Bakanının açıkladığı Eğitim 2023 vizyonuna bir atıfta bulunduklarını da sözlerine ekleyen Işıl Boy Ergül, "Bununla ilgili Türkiye Bilişim Vakfı'nın yeni nesil bir uzantısı olan Başlangıç Noktası Derneği ve Wunder İnovasyon Atölyesi ile beraber tasarım temelli bir atölye düzenledik. Biz bu atölyede öğretmenleri, teknoloji sağlayıcılarını ve akademisyenleri bir araya getirdik. Yaklaşık 35 kişilik bir ekiple bir çalışma düzenledik. Burada aslında daha önceden elimizde olan bir veriyi kullandık. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarıyla ilgili bir rapor hazırladık. Bu raporu da ETZ'de kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Ebeveynler çocuklarıyla beraber farklı atölyelere girebilecek"

Ergül sözlerini şöyle tamamladı: "Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne olan deneyimimizi Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'ne aktarmak istedik. Eğitim bir bütündür dedik. Velinin ve çocuğun eğitimi de bu anlamda çok kıymetlidir. Çocukların sadece keyifli zaman geçireceği değil, aynı zamanda onlara faydalı olabilecek atölyeler planladık. Hedefimiz burada ailelerin kendi panellerine girmesi ve çocuklarının farklı atölyelerden faydalanmasıdır. Aynı zamanda ebeveynler çocuklarıyla beraber farklı atölyelere girebilirler. Bu etkinlikte aileler hem verimli hem de keyifli bir gün geçirecekler".

Fırat Aksoy