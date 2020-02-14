Dünyada 160 bin, Türkiye'de 3 bin çocuk kanser kıskacında

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Elif Özer, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü nedeniyle Şehitler Ortaokulunda öğrencilere eğitim verdi. Öğrencilere kanserle ilgili bilgiler aktaran Özer, kanserin vücutta bir dokunun anormal şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan, çıktığı dokuyu harap eden ve ayrıca çevreye veya uzak dokulara da yayılabilen kötü huylu bir hastalık olduğunu söyledi.

"900 erişkinden birisinin çocukluk çağı kanserini geçiriyor"

0-17 yaş arasında görülen kanser türlerine çocukluk çağı kanseri denildiğini belirten Özer, "Dünyada yılda 160 bin çocuğun, Türkiye'de ise yaklaşık 3 bin kadar çocuğun kanser tanısı konuyor. Türkiye'de ve dünyada çocukluk çağında en sık görülen lösemi hastalığı. Günümüzde gelişmiş ülkelerde dahi her 900 erişkinden birisinin çocukluk çağı kanserini geçiriyor ve gerekli tedavilerle kurtuluyor" dedi.

"Onkoloji merkezlerinde uzmanlar tarafından tedavilerinin yapılmalı"

Kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğunun bilindiğini belirten Özer, "Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, bu konuda eğitimin yaygınlaştırılması ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, bu hastalıklara ilişkin bulgu ve belirtilerin kişiler tarafından bilinmesi, hızla tanıya gidilmesi ve bu hastaların tam teşekküllü onkoloji merkezlerinde uzmanlar tarafından tedavilerinin yapılması, hastalıkla mücadelede başarıya ulaşılabilme açısından oldukça önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Hasan Ay