'Dünyada 2.2 milyar kişi görme sıkıntısı yaşıyor'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, dünyada sık rastlanan miyobun altında yatan nedenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, en çok miyobun görüldüğünü belirterek, “Dünyada en çok rastlanan görme azlığının sebebi refraktif kusur yani miyop, hipermetrop ve astigmattır. Miyopta bunlar arasında en sık rastlanan bozukluktur. Dünya'da 2.2 milyar kişi şuan görme sıkıntısı yaşıyor. Ne yazık ki miyop giderek dünyada artmaya devam ediyor. Bunun sebebi de günümüzde dijital ekranların çok fazla kullanılması. Miyop gelişmesinde başka bir faktör de ailede miyop öyküsünün bulunmasıdır. Genellikle anne ve babada miyop olduğu zaman çocuklarda da bu ihtimal çok yüksek oluyor” dedi.

“Gelişmiş teknolojiyle miyop tedavisi mümkün”

Hipermetrop hastalığının ise lazerle tedavisi olmadığına değinen Doç. Dr. Kılıç, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Hipermetrop hastaları uzağı daha iyi görebiliyor, yakında görme bozuklukları oluyor. Hipermetrobun lazerle tedavisi yoktur, miyop kadar engellenebilir bir hastalık değildir. En çok ileri yaşlarda olanlar hipermetrobu idare edemez. Miyop ise engellenebilir, korunulabilir ve tedavi edilebilir bir göz kusurudur. Uzun vadede görme kaybına sebep olur. Pediatrik oftalmaloji grubunun da özellikle ilgilendiği bir alandır. Miyobu engellemek için birden fazla güvenilir tedavi yöntemleri geliştirildi. Bu yöntemler arasında en sık uygulananı da lazer yöntemidir.”

“Çocuklarınızın güneş ışığında oyun oynamasına izin verin”

Ekrana yakın çalışan insanlarda miyoba daha çok rastlandığına vurgu yapan Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Yüksek dereceli miyoplar sadece uzağı görme kusuruyla kalmayıp gözlerinde birçok risk taşıyorlar. Bu riskler arasında retina hastalıkları olabiliyor. Retina dekolmanı, retinada yeni damarlar gelişmesi ya da katarakt, glokom gibi birçok hastalık miyoplarla birlikte daha yüksek oranda görülebiliyor. Son dönemlerde refraktif kusurların coğrafyaya göre değişik bir yayılım gösterdiği açıklandı. Yapılan başka bir çalışmada sosyoekonomik faktörlerin miyobun gelişmesinde çok önemli olduğunu gösterdi. Popülasyonu feyz alan çalışmalarda miyobun oranının yüksek eğitimlilerde, daha yüksek geliri olanlarda ve yakın çalışanlarda daha yüksek olduğu görüldü. Miyobu yüksek oranda gösteren, miyop riski taşıyanlardan bir grubu da dışarıda çok fazla vakit geçirmeyenlerdir. Örneğin; çocuklar güneş ışığı altında ne kadar oynuyorlarsa miyop gelişme ihtimali de o kadar düşük oluyor. Ultraviyole ışınları vücudun dopamin salgılamasını sağladığı için gözün aksiyel uzunluğunun azalmasına sebep oluyor. Miyoplarda gözün uzunluğu ön ve arka çapı yüksektir, bu yükseklik dopamin sayesinde durdurulabilir” şeklinde konuştu.

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