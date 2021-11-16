Dünyada eşine az rastlanan tarihi eser, İzmir'deki kaçak kazıda bulundu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Agora Ören Yeri ve tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın yakınlarında, araçların giremediğ dar sokaklar arasında bulunan bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, tünel kazarak yerin yaklaşık 10 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Bölgede çalışma yapıldı

Baskının ardından polis ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yaptı. İncelemelerde, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, milattan önce 753-509 yıllarını kapsayan erken Roma dönemine ait 2 bin 700 yıllık 178x171 santimetrelik iki mozaik ve 2 metre uzunluğunda 2 kaideli yivli sütun tespit edildi.

Dünyada eşine az rastlandığı belirtildi

Öte yandan uzmanlar tarafından Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen, ellerinde horoz olan iki insan figürünün yer aldığı mozaiklerin, genellikle konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediği belirtildi. Dünyada eşine az rastlandığı belirtilen mozaiklerin bulunduğu bölgenin koruma altına alındığı bildirildi.

Su çıkarmak için kazmışlar

Polis ekipleri tarafından, olayla ilgili ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıkları sırada iş makinesinin belli seviyeden sonra ilerlemediğini fark ettiklerini, bunun üzerine kazma kürekle kuyuyu kazdıklarında mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyledikleri öğrenildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ali İhsan Çiftçi

