Dünyada IoT altyapısı ile kurulan ilk havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

Kablosuz endüstriyel IoT alanında faaliyet gösteren Skysens'in yeni projesi İstanbul Havalimanı oldu. Yapılan bilgilendirmede; Dünyanın en büyük havalimanı projelerinden İstanbul Havalimanı'na farklı sistemleri ve altyapıları tek bir kablosuz ağ üzerinden yönetme imkanı tanınacak. Skysens'in uçtan uca sağladığı bu çözüm ile İstanbul Havalimanı, dünyada IoT altyapısı ile kurulan ilk havalimanı olduğu açıklandı. Şirket, İstanbul Havalimanı için sadece bir çözüm üretmekle kalmayacak, aynı zamanda havalimanına ‘Kablosuz IoT Ağ Sağlayıcısı' olma imkanı da sunacak. Bu sayede İstanbul Havalimanı, kendi bünyesindeki birçok farklı firmaya IoT uygulamaları sağlayıcısı olarak hizmet verebilecek bir kurum haline gelecek.

"Kablosuz Skysens modülleri ile çoklu fonksiyon avantajı"

Projenin detaylarına ilişkin açıklamalar yapan Skysens CEO'su Burak Polat, "İstanbul Havalimanı'na Ekim 2018'de başlayan kurulum sürecimiz, artan proje kapsamı dolayısıyla halen devam ediyor. İstanbul Havalimanı gibi devasa büyüklükte bir alana yayılmış bu projede, birbirinden çok farklı çalışma prensibine sahip ve önem dereceleri oldukça yüksek olan çok sayıda sistem ve altyapı bulunuyor. Çeşitli tipte sayaç ve sayaçlara bağlı sistemler, enerji altyapısı ile ilgili sistemler, atık su ile ilgili sistemler, konum takibi gerektiren araçlar gibi takip edilecek noktalara yerleştirilen kablosuz Skysens modülleri ile mümkün oluyor" dedi.

"Wi-Fi, beacon gibi teknolojiler yeterli gelmezken, Skysens teknolojisi öne geçiyor"

İstanbul Havalimanı için sunulan çözümleri dünyadan örneklerle karşılaştıran Polat, "Bu kapsamda farklı sistemlerin takip edildiği bir örnek yok diyebiliriz. Örneğin bir havalimanında günümüzde yapılan IoT projeleri tek bir iş için kurgulanıyor, başka uygulamalar bu sistemlere bağlanmak istendiği zaman ciddi problemler yaşanıyor. IoT sistemlerinin donanım altyapılarının sistemin genelini kuran teknolojiyle uyumlu olmaması da problemleri artırıyor. Aynı zamanda takip edilecek altyapıların hem iç hem de dış ortamlarda bulunması ve toplam alanın hayli geniş olması, uzun mesafelerde kesintisiz çalışma kabiliyeti istiyor" dedi.