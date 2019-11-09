Dünya'da ki Mars'a bilimsel gezi

Sivas'a 20 kilo metre mesafede bulunan, Dünya'da ki Mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları eğitim camiasının ve turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kızıl rengi ile kızıl gezegen Mars'ı andıran kayalıkların ziyaretçileri her geçen gün katlanarak artıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Jeopark ve Jeoturizm topluluğuna üye öğrenciler, Yukarı Kızılırmak Jeopark Projesinin mimarlarından Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay nezaretinde bugün kayalıklara bilimsel bir gezi düzenledi. Öğrenciler dikkatleri üzerinde toplayan kayalıkları yerinde gözlemleyip kayalıklar hakkında bilgi sahibi oldu.

Mars'a benzetiliyor

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, “Bugün Eğribucak kayalıklarındayız. Öğrencilerimizle birlikte bugün kanyonda bir doğa yürüyüşü yapacağız. Eğitim amaçlı bir gezi gerçekleştireceğiz. Sahanın oluşumunu, jeolojik miras açısından önemini, jeomorfolojik evrimini anlatacağız. Bu mirasın tanıtılması ve turizme açılması bizim için önem taşımaktadır. Sahaya getirdiğimiz çok sayıda orta öğretim öğrencisi de oldu. Sahayı neye benzettiklerini sorduğumuz zaman Mars'a benzettiklerini söylüyorlar. Yüzeyde çamur taşlarının ve kum taşlarının oluşturduğu bir kızıllık var. Bu kızıllık bölgenin Mars'a benzetilmesine neden oluyor” dedi.

Duyan oraya koşuyor

Geziye rehberlik yapan Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Baysal, Dünya'da ki marsın ziyaretçilerinin her geçen gün arttığını ifade edip, “Bugün Dünya'da ki Mars'a geldik. Öğrencilerimiz buraya sürekli geliyorlar. Şehir dışından gelen gruplarda oluyor. Bizde bu gruplara eşlik ediyoruz. Gelenler yöreyi çok beğeniyor. Bizimde amacımız bu bölgeyi tanıtmaktır”dedi.

Topluluk öncülerinden Eğitim Fakültesi öğrencisi Yusuf Poryaz, “Değerli hocamız Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay'ın öncülüğünde Jeopark ve Jeoturizm topluluğunu kurduk. Topluluğumuzun etkinlikteki amacı bu bölgenin öncelikle öğrenci arkadaşlarımıza ve Sivas'a tanıtılmasıdır” şeklinde konuştu.

Kayalıklar için beste yaptı

Gezi öncesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 3. Sınıf öğrencisi Seval Kılıçarslan, jeopark için bestelediği parçasını gitar çalıp söyledi. Kılıçarslan, şiir yazmayı sevdiğini belirtip doğa sevgisini, koruma bilincinin oluşturulması ve bölgenin tanıtımı için şarkıyı bestelediğini ifade etti.

Onur Erden - Göktürk Fırat