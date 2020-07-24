Dünyada otel yatırımları hızlandı

EMEA Bölgesi olarak adlandırılan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde toplam 15 otel yatırımı için imza atıldığını duyuruldu. Yapılan açıklamada; Radisson Hotel Group, 5 yıl içerisinde tamamını gerçekleştireceği otel yatırımlarının 6 tanesini Afrika'ya 7 tanesini Ukrayna'ya ve 2 tanesini de Rusya'da gerçekleştirecek.

Tüm dünyada yatırımları bıçak gibi kesen Kovid-19 salgınına rağmen otel yatırımlarına hız veren yatırımcılar, pandeminin yatırım alanında yavaş yavaş yenildiği yorumlarının yapılmasına neden oldu.