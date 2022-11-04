Dünyada sadece Elazığ'da çıkıyor, 60 ülkeye ihraç ediliyor

Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç ediliyor. İçerisinde demir mineralleri barındıran, rengi ve dokusu ile dünyada sadece Alacakaya ilçesinde çıkartılan vişne mermeri, dünyanın 4 kıtasındaki 60 ülkeden talep görüyor. Birçok ülkenin özel ve seçkin mekanlarını süsleyen vişne mermeri, en meşhur kullanıldığı yer ise hacıların ve umrecilerin say yaptıkları Kabe'nin yanındaki Safa ile Merve tepeleri arasında yer alıyor. Günde ortalama 100 bin kişi 400 metre uzunluğundaki bu güzergahta Elazığ vişnesini görüyor. Öte yandan, ABD'de Beyaz Saray ve parlamento binasında, Dubai'de Burç Halife oteli ile birçok ülkede 7 yıldızlı oteller ve mekanlar ile bazı ünlü moda evlerinde dekorasyon amacıyla kullanılıyor. Alacakaya'daki ocaklardan çıkarılan Elazığ vişne mermeri, plaka ve blok şeklinde ihraç edildiğini bildiren Alacakaya Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, bu yıl 20 bin ton blok üretimi ve satışı ile 80 bin metrekare de plaka satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alacakaya'da çıkarılan Elazığ vişne mermerinin özellikleri hakkında bilgi veren Mermer Üretim Müdürü Sinan Diker, “Alacakaya Mermer, ismini Elazığ vişne mermeri ile duyurdu. Zaten bizim şirketin ismi de oradan geliyor. Elazığ'ın vişne mermeri, sadece Alacakaya ilçesinde çıkıyor. Vişne mermerin özelliği ise içinde demir mineralleri olduğu için rengini ve dokusunu oradan almasıdır. Dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunuyor. Bu renk ve desen başka bir mermer alternatif olarak da yok” dedi.

Rıdvan Yeşilırmak - Yakup Sağlam

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