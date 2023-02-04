Dünyada sınıfında tek olan gemi, Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi

Edinilen bilgiye göre, dev gemi Ukrayna Rusya arasındaki süren savaş yüzünden, Ukraynalı sahipleri tarafından önce Romanya'ya daha sonra Türkiye'ye getirildi. Atlas Double isimli gemi Ukrayna'da tasarlandı ve üretildi. Geminin en büyük özelliği ise üzerinde iki adet dev vinç bulunması ve bunların her birinin en fazla 36 metreye kadar erişim mesafesi bulunması. Gemi üzerindeki her bir vinç 35 tona kadar ağırlık kaldırabiliyor. Gemi ile bir gemide bulunan bir kuru yükü denizin ortasında başka bir gemiye aktarım yapabiliyor. Böylece gemiler limanlara yanaşmadan direk rotaları üzerinde yüklerini deniz ortasında aktarım sağlayabiliyor. Geminin en modern teknolojiye sahip Ukrayna üretimi gemilerin arasında yer alıyor. Bu gemi römorkör yardımı olmadan boğaz geçişlerini yapma kabiliyetine sahip. 74 metre uzunluğundaki gemi 23 metre enine ve 2499 groston ağırlığına sahip.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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