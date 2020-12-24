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Dünyada toplam Covid 19 vaka sayısı 2,5 milyonun üzerinde

Dünyada toplam Covid 19 vaka sayısı 2,5 milyonun üzerinde
Dünyada toplam Covid 19 vaka sayısı 2,5 milyonun üzerinde

Mutasyon alarmının verildiği dünyada korona virüs salgınıyla mücadele sürüyor.

Dünyada toplam Covid 19 vaka sayısı 2,5 milyonun üzerinde - Tıkla İzle

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir açıklama yaptı ve yeni virüsün"büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu teyit etti.

Konuya ilişkin toplanan uzmanlar, virüsün daha tehlikeli olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 744 kikşi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.. Toplam can kaybının 69 bini geçtiği ülkede yaklaşık 50 milyon test yapıldı.

Fransa'da da durum aynı.. Ülke genelinde bin 148'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 644 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Toplam vaka sayısı 2,5 milyonu geçti.

Ancak bu durum insanları durdurmuyor. Paris'te yeni yıl alışverişi için mağazalara hücum eden
halk, uzun kuyruklar oluşturdu.

Meydanları dolduran insanlar iç içe alışveriş yaptı..
Dünyada aşılama çalışmaları sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, orduda uygulanmaya başlanan Sputnik V aşısının ikinci dozuna geçildiğini duyurdu.

Açıklamada aşının ilk dozunun tüm bölgelerdeki Rus askerlerine uygulandığı ifade edilirken ikinci doz aşıların yapılmaya başlandığı ve aşılamanın 30 Aralık tarihine kadar tamamlanacağı aktarıldı.

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