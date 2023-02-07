Dünyadan Türkiye'ye deprem için destek ekipleri geliyor

Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Birçok ilde hissedilen şiddetli sarsıntının ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderildi. Dünyadan Türkiye'ye destek gelmeye devam ediyor...

AB'den Türkiye'ye yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Avrupa Birliği de (AB) Türkiye'ye yardım sağlanması için harekete geçti. Avrupa Birliği, Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye gerekli yardımların sağlanması için talimat verdi. Avrupa Komisyonu Kriz Yönetimi Başkanı Janez Lenarcic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması aktif hale getirildi. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC), Avrupa'dan kurtarma ekiplerinin konuşlandırılmasını koordine ediyor. Hollanda'dan ve Romanya'dan ekipler halihazırda yolda" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin etkilerini azaltmak için Türkiye'ye yardım eli uzattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 370 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere Bakü'den yola çıktı. 370 kişilik ekibi ve malzemeleri taşıyan 3 uçak, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Adana'ya gitmek üzere yetkililer tarafından uğurlandı.

Gürcistan'dan Türkiye'ye 60 kişilik arama-kurtarma ekibi

Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye 60 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından birçok dost ve müttefik ülke Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı üzerine, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi'nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.

Irak'tan Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımı

Irak, Türkiye ve Suriye'ye yaşanan depremlerin ardından arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Irak, Türkiye ve Suriye'ye arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de sabah saatlerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve yaralılar için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sudani, depremden etkilenenlere yardım eli uzatmak ve katkıda bulunmak için Türkiye'ye acilen sivil savunma ekipleri, tıbbi malzemeler, ilk yardım, barınma malzemeleri, gıda ve yakıt gönderilmesine karar verildiğini ifade etti.

Irak Sanayii Bakanı Halir Bettal ise, Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere yardım etmek amacıyla Samarra'daki İlaç ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Şirketi'nden 100 milyon Irak dinarı (60 bin dolar) değerinde ilaç yardımı yapılacağını duyurdu.

Filistin, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderecek

Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye, Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini açıkladı. Filistin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Türkiye ve Suriye'ye arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderileceğini açıkladı. Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim Iştiyye yaptığı açıklamada, “Suriye ve Türkiye ile birlikte, etkilenen bölgelere erişimi kolaylaştırmak ve depremzedelere yardım sağlamak için kurtarma ekipleri için gerekli düzenlemeler yapıldı" dedi.

Kosova ve Hırvatistan'dan ekipler Türkiye'ye hareket etti

Kosova ve Hırvatistan'dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye'ye hareket etti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kosova ve Hırvatistan'dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye'ye hareket etti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket ettiği ifade edildi.

Çinli kurtarma ekibi Türkiye için yola çıktı

Çin'den sivil bir kurtarma ekibinin Türkiye'deki deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bugün yola çıktığı bildirildi. Çin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardım gönderiyor. Çin'den sivil bir kurtarma ekibi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Ramunion Kurtarma Ekibi'nden yapılan açıklamada, Çinli makamların ve Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosluğu'nun onayının alınmasının ardından Çin'den ilk kurtarma ekibinin sabah Hangzhou kentinden yola çıktığı kaydedildi. Uluslararası kurtarma faaliyetleri konusunda zengin deneyime sahip 8 uzmandan oluşan ekibin gelişmiş radar donanımları, kurtarma ekipmanı ve bir arama kurtarma köpeği taşıdığı aktarıldı.

Rusya, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi. Türkiye'nin birçok ilinde can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek ekipleri gönderilmeye devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gündüz saatlerinde gönderilen arama kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı. Bakanlık ayrıca deprem bölgelerine kurulması için sahra hastanesi gönderiminin de gerçekleştirildiğini duyurarak, "Depremzedelere doğrudan afet bölgesinde yardım sağlamak amacıyla Türkiye'ye hava yoluyla taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi. Hastanede çalışan 40'tan fazla uzman nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.

Meksika'dan Türkiye ve Suriye'ye yardım

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini açıkladı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini açıkladı. Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade eden Obrador, Meksika'nın her iki ülkeye de yardım ekipleri göndereceğini bildirdi. Türkiye'de birkaç saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem meydana geldiğini ve hem Türkiye hem de Suriye'de en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğine, binlerce insanın ise yaralandığına değinen Obrador, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.

Bulgaristan'ın arama kurtarma ekipleri Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 59 kişilik uzman kurtarma ekibi, 19 araçla deprem bölgesine gitmek için Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

IKBY, Türkiye'ye sağlık ekibi gönderiyor

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'ye yardım etmek amacıyla sağlık ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen depremde halk ile dayanışma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Kızılay ile Barzani Yardım Vakfı işbirliğiyle Türkiye'ye sağlık ekiplerinin ve 25 ambulansın gönderildiğini söyledi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de bu sabah sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletmişti.

DSÖ, acil sağlık ekibini aktifleştirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “DSÖ'nün acil sağlık ekipleri, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden etkilenen yaralılara ve savunmasız kişilere temel sağlık hizmeti sağlamak için aktifleştirildi. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte” dedi.

İsrail'den Türkiye ve Suriye'ye deprem yardımı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi, Suriye'ye ise insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İsrail, Türkiye ve Suriye'ye yardım edeceklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini aktardı.

Fransa, Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderecek

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Fransa'da harekete geçti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini belirterek, ekibin bu akşam Türkiye'ye hareket edeceklerini ifade etti. Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla söz konusu ekibin "AB Sivil Koruma Mekanizması"nın parçası olarak Türkiye'ye gönderildiğini belirterek, "Fransa, Türkiye ile tam dayanışma içindedir" dedi.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.