Dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağıyor!

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'deki deprem nedeniyle arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'ye her türlü yardımı göstermeye hazır olduğunu belirtti.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini iletti. Maas, “Kalbimiz sizinle atıyor. Samos ve İzmir'deki deprem bizi kalbimizden vurdu. Bütün duygularımızla deprem mağdurları ve ailelerinin yanındayız. Depremde enkaz altında kalanların sağ olarak kurtarılmalarını, yaralıların iyileşmesini ve ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyorum. AB ve NATO her an yardım sağlamaya hazırdır. Kurtarma ekiplerinde görev alan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden Türkiye ve Yunanistan'ın etkilendiğini hatırlatarak, “Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi. Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır” dedi.

FRANSA

Fransa içişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Acil yardım gönderilebiliriz, Türkiye ve Yunanistan'ın yanındayız" dedi. Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Az önce güçlü bir deprem Türkiye'yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa, bu zor imtihanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Ülkelerin hükümetleri dilerse, Fransız acil yardımını anında gönderebiliriz" ifadelerini kullandı.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim” denildi.

YUNANİSTAN

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Miçotakis, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. Ülkelerimizi sarsan depremde yaşanan trajik can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar” dedi.

KATAR

MSB: "Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak deprem dolayısıyla üzüntülerini ve her türlü yardıma hazır olduklarını iletmiştir."

PAKİSTAN

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye'deki deprem haberlerinden son derece üzüntü duyduk. İnsanların yıkılan binalarda sıkışıp kaldığı bildirildi. Pakistan halkı her zaman olduğu gibi Türk kardeşleriyle güçlü bir dayanışma içindedir. En iyi dileklerimiz ve dualarımızla" denildi.

IRAK

Irak hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığında bulunularak, “İzmir ve çevresinde meydana gelen depremden dolayı üzüntümüzü dile getirirken, bu zor günde dost Türk halkıyla dayanışma içindeyiz” ifadelerine yer verildi. Deprem bölgesindeki Irak vatandaşlarına sağlık dileğinde bulunulan açıklamada, “Depremzedelerin ailelerinin yanındayız, Türkiye'nin bu elim olayın izlerini atlatacağına muktedir bir ülke olduğuna inanıyoruz” denildi.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Türkiye'ye destek mesajı yayımladı. Tahçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türk Hükümeti ve halkının yanında olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Thaçi, “Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan deprem gibi trajik bir olaydan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Düşüncelerimiz, mağdurların ve yaralıların aileleri ile birlikte. Kosova, bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır" dedi. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, eski Başbakan ve AAK lideri Ramush Haradinaj ve Nisma Partisi Lideri Fatmir Limaj'da İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye açıklarında meydana gelen güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kalbinin depremde etkilenen tüm insanlarla birlikte olduğunu belirten Michel, “AB, destek sağlamaya hazırdır” dedi.