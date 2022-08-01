Dünyanın beklediği haber! Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıkıyor

Ukrayna tahılını taşıyan Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan yola çıktı. Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilirken, Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edildi.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, Ukrayna'nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar başlatılmıştı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Daha önce olduğu gibi Rusya, limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise geçtiğimiz cuma günü tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan Çornomorsk limanını ziyaret ederek, “İlk gemi yüklendi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birlemiş Milletler ve Türkiye'ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” sözlerini kullanmıştı.

BM'den Odessa Limanı'ndan sefere başlayan kuru yük gemisi hakkında açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamada, “M/V Razoni 26 bin tonun üzerinde mısır taşıyacak. Odessa'dan hareket ettikten sonra 2 Ağustos'ta Türkiye karasularındaki teftiş lokasyonuna varması bekleniyor. Teftişin ardından gemi, nihai varış yeri olan Lübnan'ın Trablus Limanı'na hareket edecek” denildi.

BM Ankara Ofisi'nden M/V Razoni isimli kuru yük gemisinin Odessa Limanı'ndan sefere başlaması hakkında açıklama yapıldı. Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru'nun belirli koordinatları ve kısıtlamalarını kabul eden Müşterek Koordinasyon Merkezinin bu ayrıntıları uluslararası navigasyon prosedürlerine uygun olarak ilettiği belirtildi. Müşterek Koordinasyon Merkezinin geminin güvenli bir şekilde seyahati için tüm katılımcılarından askeri ve diğer ilgili yetkililerini bilgilendirmelerinin istenildiği kaydedildi.

Müşterek Koordinasyon Merkezinin gemiye seferi için onay vermeden önce geminin sefer kapasitesinin ve Odessa Limanı'nın hazır olup olmadığının da teyit edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "M/V Razoni 26 bin tonun üzerinde mısır taşıyacak. Odessa'dan hareket ettikten sonra 2 Ağustos'ta Türkiye karasularındaki teftiş lokasyonuna varması bekleniyor. Teftişin ardından gemi nihai varış yeri olan Lübnan'ın Trablus Limanı'na hareket edecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi, geminin Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru'ndan emniyetli bir şekilde geçişini gözlemleyecek” ifadelerine yer verildi.

Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da "Karadeniz Tahıl Girişimi" çerçevesinde İstanbul'da kuruldu. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin oluşturduğu merkez; tahıl, diğer yiyecek maddeleri ve gübrenin Ukrayna'nın Karadeniz'deki başlıca üç limanından ticari gemilerle dünyaya emniyetli bir şekilde naklini sağlayacak.