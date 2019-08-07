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Dünyanın en büyük dev yelkenli kruvaziyeri Alanya'ya demirledi

Dünyanın en büyük dev yelkenli kruvaziyeri Alanya'ya demirledi
Dünyanın en büyük dev yelkenli kruvaziyeri Alanya'ya demirledi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2" 253 mürettebat ve 291 yolcusuyla Antalya’nın Alanya ilçesinde demir attı.

Kos adasından demir alan Dünya'nın en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Fransız bandıralı “Club Med 2” isimli kruvaziyer, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar sabah saat saatlerinde 253 mürettebat ve çoğunluğu Fransız 291 yolcusuyla demir attı. Yelkenli olmasından dolayı Alanya Limanı'nın yaklaşık 500 metre açıklarında demir atan gemiden yolcular filikalarla karaya taşındı. Gemiden inerek karaya ayak basan turistler, Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bugün saat 17.30'da Alanya'dan hareket edecek gemi, Finike Limanına demir atacak. Turuna Kekova, Bodrum ile devam ettirecek olan lüks gemi, Didim ve Yunan adalarının ardından 21 Ağustos'ta tekrar Alanya'ya gelecek.  

Erdal Anak
 

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