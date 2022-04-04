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Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi
Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı’nda görüntülendi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225’in enkazı görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, her iki ülke tarafından da ağır kayıplar verilmeye devam ediyor. Rus saldırısı sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan Ukrayna'ya ait dünyanın en büyük kargo uçağı olan Antonov An-225'in de enkazı Gostomel'de görüntülendi. Ukrayna'da Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Gostomel'de Antonov uçak tesisinde bulunan Antanov AN-225'in dışında saldırılarda hasar alan çok sayıda tank ve diğer zırhlı araçların da enkazı görüntülendi.

Abdullah Ünver
 

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