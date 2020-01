Dünyanın en büyük model uçak müzesi Florya'da

Dünyanın her yerinden yaklaşık 35 yılda topladığı 14 bine yakın model uçakların bir kısmıyla 5 yıl önce bir müze kuran Gökhan Sarıgöl, dünyanın en büyük model uçak müzesine sahip unvanını korumak istiyor.

Geçmişten günümüze gelen hemen hemen her uçağın bir modeli bulmak mümkün olan müzede, dünya üzerinde bulunan firmaların neredeyse tamamına yakınının uçağı bulunuyor. Müzede yolcu ve kargo uçaklarından savaş uçaklarına kadar her uçak modeli bulunuyor.

Amacımız dünyanın en büyük müzesi olmayı sürdürmek

14 bine yakın uçağı bulunan ve hala model uçak almaya devam eden Gökhan Sarıgöl, "Dünyanın en büyük model uçak havacılık müzesi. 14 bine yakın uçağım var. 5 yıl önce oluşturduğum müzeye 35 yıl boyunca bütün topladığım uçakları koydum. Halada alıyorum. Amacım bunları havacılıkla ilgilenen herkesle paylaşmak ve müzemizi dünyanın bir numarası olmaya devam ettirmek" dedi.

"Bunların hepsi benim çocuğum"

Koleksiyonunda bulunan uçakların çocuğu gibi sevdiğini belirten Sarıgöl, "Bu konuda dünyada çok tanınan bir insanım. Koleksiyonumda bulunan uçakların çoğu eski havacılıkta önemli olan uçaklar ve kaliteli uçaklardır. Bunların hepsi benim çocuğum gibi. Bunları çok güzel bir şekilde sakladık ve müzemiz de değerlendiriyoruz. Bütün uçakları katalog olarak da yazdım ama hepsi hafızamda var. Tek tek nasıl aldım nasıl getirdim bunları biliyorum. Hepsinin bir anısı var. Bunları müze olarak açmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

"1911 yılından bu kapanışına kadar olan süreci yazdığım kitapta anlattım"

Atatürk Havalimanı'nın 1911 yılından kapanışına kadar olan sürecini yazdığı kitapta anlattığını dile getiren Sarıgöl, "Yazdığım kitap 1911 yılından kapanışına kadar Atatürk Havalimanı'nı anlatıyor. Bunun projesi bana ait ve içinde bulunan uçak fotoğraflarının yüzde 80'inini kendimin çektiği güzel bir kitap. Ben bunu Türkiye'ye kazandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Volkan Kayalar