İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dünyanın en büyük süper yatlarından 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti - Tıkla İzle

13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın 3'üncü, dünyanın ise 71'inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un 256 milyon dolar değerindeki yatı İstanbul Boğazı'ndan geçti. 'Güzel Kızı' anlamına gelen ‘Dilbar' isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80'den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süitte bulunuyor.

Hasan Zahid Ezim - Doğan Can Cesur
 

İLGİLİ HABER
Milyon dolarlık yat küle döndü Milyon dolarlık yat küle döndü
İLGİLİ HABER
Milyon dolarlık yatlar Bodrumda boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi, yatları görenler bakakaldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.