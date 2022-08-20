Dünyanın en büyük tema parkı Kapadokya'da açılıyor

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde oluşturulacak Lavanta Kapadokya Projesi tanıtım toplantısına katılan Dünya Etno Spor Konfederasyon Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve diğer katılımcılar 50 bininci lavanta bitkisini birlikte dikti. Proje tanıtımında konuşan Bilal Erdoğan, “Projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok güzel bir proje. Bu proje hem Kapadokya'nın tanıtımına hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlar” dedi. Proje Koordinatörü Murat Sarıkaya, yaptığı açıklamada, “Toplam 1 milyon 350 bin metrekarelik bir araziye 50 bin lavanta fidesi kullanarak dünyanın ilk Eco-Advertising alanını oluşturduk. Türkiye logosunu işledik. Toplam 50 bin lavanta fidesi kullandık. Yine bu alanda oluşturulacak seyir teraslarıyla gelen ziyaretçiler, hem balonlarla, hem de seyir teraslarından Türkiye logosunu görme imkanı bulacaklar. Projenin ikinci etabında da dünyanın ilk artırılmış gerçeklikte gezilebilen bir enformasyon parkı oluşturacağız” şeklinde konuştu. Sarıkaya, "Lavanta Kapadokya Projesi çerçevesinde toplam 41 bin 463 çocuk adına lavanta fidesi dikilecek. Böylece dünyanın en büyük çocuk çevre hareketini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Dünyanın ilk Eco-Advertising tanıtım alanı Lavanta Kapadokya Turkish Airlines projesi her biri yüksek maliyetlerle oluşturulan ve sürekli yenilenmesi gereken reklam çalışmalarının yerine ilk defa lavanta bitkisi kullanılarak kalıcı ve üretken bir çalışma tasarlandı. İlk etapta özel olarak ayrılan 50 bin metrekare bölümde ve 50 bin adet fide ile oluşturulan Türkiye logosunun sıcak hava balonlarına binen ve Avanos-Göreme yolu üzerinde hareket eden tüm yerli yabancı turistler tarafından görülmesi, ziyaret edilmesi ve sonrasında sosyal medyada paylaşılmasıyla yılda 500 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

“Dünyanın En Büyük Tema Parkı”

Turkish Airlines Lavanta Kapadokya Proje alanı 1 milyon 350 bin metre kare arazi üzerine kuruluyor. Bu anlamda yapılacak “Tema Park”, “Enformasyon Parkı”, “Toprak Müzesi”, “Amfi Tiyatro” gibi kültür ve sanat merkezleri, yeme içme alanları, yürüyüş ve sportif aktivite alanları gibi üniteler ile dünyanın en büyük “Jeoloji temalı enformasyon parkı” unvanını almaktadır. Bu projeler sayesinde Kapadokya'nın sahip olduğu tüm zenginliklerin en doğru şekilde anlatılması hedefleniyor.

“Dünyanın En Büyük Ülke Logosu”

Lavanta Kapadokya Turkish Airlines alanında oluşturulan Türkiye logosu, 50 bin metrekare alan içerisinde 50 bin adet lavanta bitki fidesi ile oluşturulan dünyanın en büyük ülke logosu unvanı da alacak. Saffron Brand Consultants tarafından oluşturulan Türkiye logosunda Türklerin tarihte kilim, halı, el sanatları, mimari gibi alanlarda kullandıkları kültürel motiflerden esinlenilmiş ve onlara çağdaş anlamlar yüklendi. Buna göre logoyu oluşturan 8 motif yükselişi, sinerjiyi, dünyayı, buluşmayı, doğu ve batıyı, inovasyonu, birlikteliği ve harmoniyi simgeliyor. “Tema Park” ve “Toprak Müzesi” sıcak hava balonları sayesinde dünyanın havadan gezilebilen ilk ve tek müzesi olacak. Oluşturulacak alanın çarpan etkileriyle de birlikte yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak ve Kapadokya bölgesi ve ülkemize önemli bir katma değer sağlayacak.

“Katma değerli tarımsal üretim”

Bahçeden toplanan lavantalardan üretilecek sabun, parfüm, yağ, kolonya ve krem gibi ürünler ile ekonomiye katkı ve istihdam sağlanacak, başta kadınlar olmak üzere bölgede yaşayan yüzlerce vatandaşımıza iş imkanı sunarken, iş gücü piyasasında önemli bir yere sahip olacak.

Asım Çapacı