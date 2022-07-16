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Dünyanın en büyük Türk Bayrağı 15 Temmuz'da yeniden açıldı

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı 15 Temmuz'da yeniden açıldı
Dünyanın en büyük Türk Bayrağı 15 Temmuz'da yeniden açıldı

Kayseri’de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, dünyanın en büyük Türk Bayrağı yeniden açılarak dalgalandırıldı.

Dünyanın en büyük Türk Bayrağı 15 Temmuz’da yeniden açıldı - Tıkla İzle

İlçede bulunan paraşüt indirme alanında gerçekleşen etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende 45 metre genişliğe 67,5 metre uzunluğa ve 3 bin 68 metrekare alan genişliği ile dünyanın en büyük Türk Bayrağı vatandaşlar ve protokol üyeleri tarafından açılarak dalgalandırıldı.

Türk Milleti'nin asker bir millet olduğunu söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “2 gün önce bir köyümüzde asker uğurlama programımız vardı. Askerlerin babası da köyün aynı zamanda muhtarı ve benim de eski öğrencim. Bir oğlu asker, 2 oğlu da Pazartesi günü asker olacak. 3 evladını birden asker veriyor ve diyor ki devletim emretsin ben de asker olayım. Yani 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlar işte bunu hesap edemedi. Biz asker milletiyiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti için, gönül coğrafyamız için veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Allah'a şükür biz ulu bir vatanın ulu evlatlarının neslindeniz. 2 yıl sonra inşallah cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde nice güzelliklere daha imza atacak sayın Cumhurbaşkanımız. Biz de Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birer bireyi ve yol arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz” dedi. Törenin ardından protokol üyeleri sahneye çıkarak vatandaşlarla beraber ellerinde bulunan bayrakları salladı.

Eren Kan
 

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