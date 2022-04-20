Dünyanın en dikkat çekici şehirleri belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Euromonitor verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılının en dikkat çekici şehirleri listesi yayımlandı. Veriler şehirlerin, Covid-19 ile mücadelesi, altyapısı, sürdürülebilirliği, ekonomisi, yaşam kalitesi ve turistleri cezp etmesi gibi birçok alt başlık dikkate alınarak hazırlanırken, ilk sıraya Paris'in yerleştiği görüldü. İlk 10'da yer alan diğer şehirler sırasıyla; Dubai, Amsterdam, Madrid, Roma, Berlin, New York, Londra, Münih, Barselona olarak kayıtlara geçti. Listede Türkiye'den tek bir şehir yer alırken, o da 20. sıradaki İstanbul oldu.

Ajans Press, en çekici şehir olan İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. İstanbul yazılı basın ve dijital basın olarak son 1 yıl içerisinde 1,5 milyondan fazla habere konu oldu. Mega kent turizm ile dikkat çekti.