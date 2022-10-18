Dünyanın en etkili bilim insanları listesine ikinci kez girdiler

Bilim insanlarının son 70 yılda yaptığı çalışmaların dikkate alınarak oluşturulduğu ‘World Top \%2 Scientists 2022' listesi yayınlandı. Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı ve yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan listeye 82 bin 803 bilim insanı arasından 277'nci sırada yer alan Doğuş Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Shahram Minaei, yüzde 0.33 dilime girme başarısı gösterdi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Temel Bilimler Fizik Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kazem Azizi de dünyada yüzde 2'lik dilime girerek, 2022 listesine adını yazdırdı.

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