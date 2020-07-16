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Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman'da görüldü
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman'da görüldü

Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü.

Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü - Tıkla İzle

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor. Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

IUCN'in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman'da bugüne kadar hiç kanguru faresi görülmediği öğrenildi.

Ahmet Arslantaş

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