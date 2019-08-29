Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul'da sahne alıyor

Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için heyecan artmaya başladı. Kuveyt'te 1 Şubat'ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019'un Dünya şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 18 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek. Kuveyt, Mısır, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Cezayir, Mauritus, Tunus, Fas, Gürcistan, Türkiye ve Ürdün'de yapılan ülke finalleri sonunda belirlenen aralarında yavru vatan Kuzey Kıbrıs'tan da olan 16 farklı milletten, birbirinden yetenekli 18 yarışçının büyük bir rekabet içerisinde geçecek zirve mücadelesi büyük heyecana sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi drift pilotlarının hünerlerini sergileyeceği yarışta, Türkiye'yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde drift sporunun usta ismi dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali de drift tutkunlarına unutulmaz bir gösteri yapacak.

Tek kadın pilot Ülkü Erçoban

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede bir de kadın pilot yer alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına yarışacak olan 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, Türkiye elemelerinde de mücadele etmişti. Babası da eski bir ralli pilotu olan Ülkü, 16 yaşından beri de yarışlara katılıyor. Ülkü Erçoban, Dünya Finali'nde mücadele etme hakkını kazanan tek kadın pilot olarak adını 2019'da dünyanın en iyi drift pilotları arasına şimdiden yazdırdı.

Efsaneler jüri koltuğunda

2019 yılında Dünyanın en iyi drift pilotunu belirleyecek jüride ise drift dünyasının efsaneleri, Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike ve Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı yer alacak.

Drift dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Mad Mike, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Finali'ni büyük bir heyecan yaşadığını belirtip "Türkiye'deki bu şampiyona beni gerçekten de çok heyecanlandırıyor. Türkiye'deki drift kültürünü ilk kez yakından göreceğim ve bu konuda bir şeyler öğreneceğim. Farklı stilleri, araç ayarlarını ve arabaları izlemekten çok büyük keyif alacağım. Dünyanın en iyileri burada olacak. Onlarla ve bize katılacak büyük seyirci topluluğu ile bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Herkesi bu eşsiz etkinliğe davet ediyorum" dedi.

Efsanevi isimler, nefes kesen performanslar, birbirinden heyecanlı gösteriler, güçlü otomobiller ve bol dumanlı zirve mücadelesine sahne olacak Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, motorsporları severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Falken sponsorluğunda 1 Eylül Pazar günü saat 13.00'te İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda büyük heyecana sahne olacak yarışın sonunda kazanan, 2019 yılının en iyi drift pilotu olarak tarihe geçecek. Bu eşsiz heyecana ortak olmak isteyenler etkinlik biletlerini Biletix'ten satın alabilecek.