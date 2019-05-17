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Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu

Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu
Dünyanın en kirli şehirleri belli oldu

Dünyanın en kirli şehirleri belli olurken, sadece Hindistan’dan 7 şehrin ilk 10’da yer aldığı saptandı. Listenin başına yerleşen şehir ise Gurugram (Hindistan) olarak kayıtlara geçti.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerindeki en kirli şehirleri konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in AirVisual verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en kirli şehri Gurugram (Hindistan) olarak kayıtlara geçti. Listenin ilk 10'unda yer alan diğer 7 şehrin ise yine Hindistan'dan olduğu dikkat çekti. Bununla birlikte Pakistan'dan Faysalabat'ın üçüncü, Çin'den Hotan'ın ise sekizinci sıraya yerleştiği görüldü. En kirli ilk 100 şehir listesinde Türkiye'den herhangi bir şehir yer almadı. 

PRNet ve Ajans Press'in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında haber çıkışlarının son yıllarda artışa geçerek medyanın da gündeminde yer aldığı görüldü. Böylelikle 2018 yılında çevre kirliliği ile alakalı 6 bin 817 haber çıkışı tespit edildi.
 

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