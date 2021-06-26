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Dünyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada 8.1 milyon euroya satıldı

Dünyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada 8.1 milyon euroya satıldı
Dünyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada 8.1 milyon euroya satıldı

Dünyanın en pahalı posta pullarından biri olan ve bir nüshası İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’de bulunan Rote Mauritius, Almanya’daki açık artırmada 8.1 milyon euroya satıldı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Ludwigsburg kentinde Gartner müzayede evi dünyanın en pahalı posta pullarından biri olan Rote Mauritius'u açık artırmada satışa sundu.

“1847 Mauritius 1d Ball Cover” olarak da bilinen pul, 8.1 milyon euroya satıldı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, Rote Mauritius'un yeni sahibinin kimliği açıklanmazken, Almanca konuştuğu belirtildi.

Üzerinde özel bir damga bulunan kırmızı pul, ilk kez bir kostüm balosu için gönderilen bir davetiyenin zarfında kullanılırken, söz konusu zarflardan dünyada 3 adet bulunuyor. Satılık olmadığı belirtilen diğer 2 zarftan biri İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'de, diğeri ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Britanya Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Mehmet Koca
 

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